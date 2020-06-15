İzmir’de hasat bayramı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayını yeniden toprakla buluşturdu, Ödemiş ve Tire’ye serpilen ilk tohumlar boy verdi. Her iki ilçede ilk hasada katılan Başkan Tunç Soyer, hükümetin açıklayacağı taban fiyatın iki katına alım garantisi verdi. İlk olarak Ödemiş’in Demircili Köyü’nde Demircili Kooperatifi’nin üretim tesisini gezen Başkan Soyer, buradan traktörle 100 dönümlük tarlaya geçerek karakılçık buğdayı biçti. Soyer’e, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş ile İzmir Köy-Koop Birlik Başkanı Neptün Soyer eşlik etti.

‘İyi ki üretiyorum’

Demircili Köy Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Soyer, “Salgının bize verdiği en önemli derslerden biri tarım yapmak. Menemen’de de önümüzdeki hafta 300 dönümde karakılçık hasadı başlıyor. Çiftçiye, ‘İyi ki üretiyorum’ dedirteceğiz. Ödemiş’te üretim yollarına sathi kaplama yapacağız. Gelecek hafta da patates alımına başlıyoruz” dedi.

Soyer, Ödemiş’in ardından Tire’ye geçip Başkan Salih Atakan Duran ve eşi Necibe Duran ile birlikte, belediyeye ait 50 dönüme ekilen ürünün ilk hasadı gerçekleştirdi.

Öte yandan Soyer’in çağrısıyla başlayan Biz Varız dayanışması kapsamındaki gönüllü meyve hasadı bir aylık yoğun bir çalışmanın ardından sona erdi. 459 gönüllü Kemalpaşa’daki 95 üreticinin bahçesindeki kiraz hasadında görev aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle çiftçinin işgücü ihtiyacına çözüm bulmak için başlatılan programın iyilik hareketine dönüştüğünü belirten Soyer, “Çokça üreten hakça paylaşan İzmir için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Hasat programının son gününde gönüllüler arasına engelli gençler de katıldı. Simay Demirezen “İlk kez kiraz hasadına katılıyorum. Başka alanlarda da görev almak istiyorum” dedi. Çalışmadan çok memnun kalan bahçe sahipleri gençlerin işi çabuk kavradığını belirtti. Kiraz üreticisi Fatma Taş ise Soyer’e yazdığı şiirin kendisine ulaştırılmasını istedi.

11 Mayıs ile 10 Haziran günleri arasındaki gönüllü meyve hasadı programı kapsamında gönüllü gençler, kahvaltı ve öğle kumanyasından oluşan beslenme paketi ile maske, dezenfektan ve eldivenden oluşan hijyen setini teslim alarak her sabah 07.30’da kiraz bahçelerine doğru yola çıktı.