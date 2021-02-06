İzmir’de hayat normale dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in talimatıyla selden etkilenen yurttaşların zararlarını gidermek için sahaya çıkan ekipler, iki günde Konak, Seferihisar ve Foça’da yaptıkları incelemelerde 170 hane, 146 işyeri olmak üzere 316 adreste hasar tespit ve raporlama çalışmalarını tamamladı. 49 araç ve 85 personelle kenti tüm ilçelerinde yaklaşık 2 bin ev ve işyerinde tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

‘Barajlar doldu’

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O kadar çok yağmur yağdı ki dip seviyedeki Balçova ve Ürkmez barajları taşma noktasına geldi. İlçelerimize, mahallelerimize, köylerimize gittim, bu zararları yerinde gördüm. Yurttaşlarımızla, muhtarlarımızla bir araya geldim ve onlara da kendilerini yalnız bırakmayacağımızı söyledim” dedi. Afetin izlerinin çok kısa bir süre içinde temizlenerek İzmir’de yaşamın normale dönmesinin sağlandığını da sözlerine ekleyen Soyer, Menderes’te tarım alanları ve seraları zarar gören, hayvanları telef olan üreticilere de nakit para ve fidan desteğinde bulunacaklarını belirtti.

68 ton çöp çıktı

Öte yandan Körfez Denetim ekipleri de derelerin Körfez’e taşıdığı yüzer çöpleri büyük oranda temizledi. Deniz süpürge gemileri ve karadan çöp toplama ekipleri, iki günde toplam 68 ton çöp çıkardı. Körfez’den her hafta çıkarılan rutin çöp miktarı da 8-10 ton olarak kaydediliyor.