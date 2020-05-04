İzmir’de ‘iyilik’ hareketi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız kampanyasına destek için yapılan canlı yayında, 25 bin 695 gıda paketi satıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız kampanyasına destek için 7 saatlik sosyal medyadan canlı yayın yapıldı. Siyasetçiler, sanatçılar, gazeteciler ve yazarlar ‘Dayanışmayı Canlandıralım’ yayınına destek verdi. Biz Varız kampanyası kapsamında 25 bin 695 gıda paketi daha satın alındı. Yayına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da görüntülü bağlandı. Kılıçdaroğlu, “Her bir belediye başkanı arkadaşlarımız Kovid-19 sürecinde bir destan yazdı. Elinden gelen bütün çabayı gösterdi. Toplumun ihtiyaç sahibi olan bütün kitlelerine, dokularına bir şekliyle ulaştı. Siz de güzel bir kampanya açmışsınız. Hepinizi yürekten kutluyorum” dedi.

Hedef, 100 bin

Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer de, “İzmir dayanışmanın, demokrasinin, birlikte yaşamanın kalesidir. İzmir’in ürettiği değeri adil bir biçimde paylaşmadan hiçbirimiz huzurlu yaşayamayız. Bizler komşusu açken tok yatamayan kadim kültürün insanlarıyız. Arka sokaklardaki ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmayı dert edindik. Bu paketler en çok ihtiyaç sahibi olanlara gidiyor. Şuana kadar 68 bin paket ulaştırdık. Hedefimiz 100 binin üzerine çıkmak” dedi. İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ise, Halkın Bakkalı’nda satılan ürünlerin kooperatif ürünleri olduğunu ifade etti.

85 bin gıda kolisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in çağrısıyla başlatılan Biz Varız dayanışma kampanyası kapsamında bugüne dek 85 bin gıda kolisi, 8 bin 645 kavurma paketi ve 5 ton Direnç Paketi dağıtıldı. 85 bin gıda kolisinin 20 bin 987’si vatandaşlar tarafından Halkın Bakkalı üzerinden bağışlandı. Biz Varız kampanyasına Biz İzmir dijital platformlarından ve halkınbakkalı.com adresinden gıda paketleri ve iftar sofrası satın alarak destek olunabilir. İzmirliler, kendi yaptıkları kolileri Kültürpark’taki lojistik merkezine elden de teslim edebilir.

Doktorlarımız hatta

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin salgın günlerinde hastanelerdeki yoğunluğu önlemek ve doktora ulaşmakta zorlanan vatandaşlara yol göstermek amacıyla devreye aldığı Doktor Danışma Hattı, bilgilendirmeye devam ediyor. Eşrefpaşa Hastanesi’ndeki 35 gönüllü her gün 14.00-16.00 saatleri arasında yurttaşların sorularını yanıtlıyor. Menisküs yırtığı ameliyatı olan Nurdan Pektaş, “Uzaktan da olsa iletişim kurmak iyi oldu” dedi. Hattı kullanan Yaren Tahirler de, uygulamanın hayatını kolaylaştırdığını söyledi.