02.03.2020 - 00:00 |
İzmir’de Japon esintisi
İzmir’de düzenlenen ‘Sakura Esintisi’ etkinlikleri kapsamında Japon sanatçı Kahoru Niibe Sancar’ın (72) ‘Kurbağa San’ın Maceraları’ adlı illüstrasyon sergisi İzmir Sanat’ta açıldı. İllüstrasyon sergisi, 4 Mart’a kadar görülebilecek. - DHA
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.