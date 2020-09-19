İzmir’de korkulan olmadı

Ege Değerlendirme Toplantısı ve hastane ziyaretleri için İzmir’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentin salgın tablosunu açıkladı. Vali Yavuz Selim Köşger ile koronavirüsün seyri ve sağlık yatırımlarını değerlendirdiklerini belriten Koca, “İzmir’de 1 ay öncesine göre yüzde 42 oranında vaka artışına şahit olduk. Yaptığımız hızlı ve etkili müdahalelerle bu artışın kontrol altına alındı ve son bir haftada vaka artışının yüzde 10’lara kadar geriledi. 1 hafta, 10 gün sonra daha bir stabil döneme ve daha sonra da düşüşe geçeceğini bekliyoruz. Son dönemde İzmir’de zatürre oranı yüzde 8.2’den 4.9’a kadar düştü. Yüzde 40 oranında zatürre oranında düşeşe girdi. Bu anlamda stabil döneme girdiğimizi söylemek istiyoruz” dedi. Tatil beldeleri nedeniyle artan nüfus yoğunluğunun İzmir’i mercek altına alma ihtiyacı doğurduğunu anlatan Koca, şöyle devam etti:



“Yaz sonunda şehir merkezine ve diğer illere dönüşler nedeniyle hastalığın daha da yayılma potansiyeli mevcut. Bu nedenle İzmir’i ülke çapında salgın kontrolü adına kritik bir yeri var. İzmir’de şu an 445 filyasyon ekibimiz sahada hızla çalışıyor. Türkiye genelinde temaslıların tarama ortalaması 15 saat içerisinde yapılıyor. İzmir’de ise şu an 19 saat, önce 15 sonra da 12 saate çekmeyi hedefliyoruz.”



