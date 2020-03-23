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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de mesafeyi söyleyen çıkartma
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    23.03.2020 - 07:00 |

    İzmir’de mesafeyi söyleyen çıkartma

    Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla, kalabalık alanlarda insanların birer metre boşluklu şekilde beklemesi için harekete geçti

    İzmir’de mesafeyi söyleyen çıkartma

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi hatırlatan zemin çıkartmaları hazırladı. Bulaşma riskini azaltmak amacıyla insanların birbirlerinden en az 1 metre uzakta durması gerektiğini hatırlatan zemin çıkartmaları, kent genelinde yapıştırılmaya başlandı. Üzerinde “Sağlığın için mesafeni koru. 1 metre yeterli” yazan zemin çıkartmaları özellikle insanların sıraya girip kuyruk oluşturduğu bankamatik önlerinde, eczane ve market sıralarında koruma önlemlerini artırmayı hedefliyor. Sıraya giren insanlar çıkartmaların üzerinde duracak, bu sayede ön ve arkalarındaki insanlarla aralarında 1 metre mesafe bırakmış olacak. Büyükşehir ekipleri, “Sağlığını korumak için alışverişten sonra lütfen hemen eve dön” yazan afişleri de esnafa dağıtıyor.

    Esnaf memnun kaldı

    Eczacı Havva Tekin, “Biz de eczaneye aynı anda üç-dört kişiden fazla insan almıyoruz. Risk grubundaki insanların dışarı çıkmaması, zorunlu nedenler için çıkanların da sosyal mesafeye özen göstermesi gerekiyor. Büyükşehir’in bu çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum” dedi. Forbes Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği Başkanı Okan Düzova ise “İnsanların hala 1 metre kuralıyla ilgili farkındalığı yeterli düzeyde değil. Bu çıkartmalar oldukça faydalı olacak” şeklinde konuştu.

    Gıda güvenliği

    İzmir Büyükşehir gıda güvenliği için de önlemleri artırdı. Balık ve sebze halleri ile mezbahalardaki dezenfeksiyon ve hijyen eğitimi çalışmalarına ek olarak, el dezenfektanları yerleştirildi ve ateş ölçme uygulamasına başlandı. Ayrıca esnafın, kişisel koruma ekipmanları ile çalışması sağlanıyor. Yaş sebze, meyve ve su ürünlerinin satıldığı hal sahalarında kalabalığı azaltmak için de sadece alışveriş için gelenler içeri alınıyor.
    Büyükşehir, bünyesindeki Aliağa, Bergama, Kiraz, Ödemiş ve Urla mezbahalarında da önlemleri artırdı. Mezbahalardaki tüm personele tek kullanımlık bone, maske ve eldiven kullanma zorunluluğu getirildi. Personelin dezenfeksiyonu sağlayan hijyen bariyerinden geçerek kesimhanelere giriş çıkış yapması sağlanıyor. Kesim sırasında personel her karkas için bir bıçak kullanıyor, diğer bıçak ise 82°C ve üstü sıcak su ile sterilize ediliyor. Kesim için hayvan getiren üreticiler haricinde yurttaş kabul edilmiyor.

     

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