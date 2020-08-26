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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de okul servislerine yüzde 11 zam
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    26.08.2020 - 07:00 | | AA

    İzmir’de okul servislerine yüzde 11 zam

    İzmir’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servisi ücretleri belirlendi.

    İzmir’de okul servislerine yüzde 11 zam

    İzmir’de 2020-2021 eğitim öğretim yılı için okul servisi ücretleri belirlendi. Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı servis ücretlerine yüzde 11 ile 11.5 arasında zam yapılması, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylandı.
    Buna göre, 0-3 kilometre ücreti 226 liradan 250 liraya, 0-6 kilometre ücreti 277 liradan 306 liraya, 0-10 kilometre ücreti 294 liradan 325 liraya, 0-15 kilometre ücreti 348 liradan 385 liraya, 0-20 kilometre ücreti 418 liradan 462 liraya, 0-25 kilometre ücreti 469 liradan 518 liraya, 0-30 kilometre ücreti 514 liradan 568 liraya, 0-35 kilometre ücreti 537 liradan 593 liraya, 0-40 kilometre ücreti de 571 liradan 631 liraya yükseltildi. l 

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