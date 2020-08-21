İzmir’de satış rekoru

TÜİK’in verilerine göre yılın ilk yedi ayında İzmir’de 54 bin 945 ev satıldı, satışların 6 bin 886’sı Buca’da gerçekleşti. Karşıyaka ve Çiğli ise en fazla tercih edilen diğer ilçeler oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak- temmuz ayında satılan sıfır ve ikinci el ev satışlarını açıkladı. Rakamlara bakıldığında İzmirlilerin bankaların düşük faiz imkânlarından yararlandığı görüldü. gundemebakis.com’un haberine göre, 7 ay içinde kentte toplam 54 bin 945 ev satıldı. 16 bin 601’i ilk kez satışı yapılan evlerden oluştu. 38 bin 344 adet de ikinci el ev satışı gerçekleşti. Ev satışlarında temmuzda patlama yaşandı, kentte konut satışında yeni bir rekor kırıldı.

Haziran ayında toplamda 11 bin 690 ev satıldı, Temmuz’da bu sayı 15 bin 614 oldu.

Torbalı dördüncü

Daha önceki dönemlerde olduğu gibi, konut almak isteyenlerin tercihi, İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’dan yana oldu. İlk sıraya 6 bin 886 konut satışıyla yerleşen Buca’yı, 5 bin 689 ile Karşıyaka, 4 bin 729 ev satışıyla tramvay hattı yapılan Çiğli, 4 bin 312 ile sanayi ve tarımda lokomotif olan Torbalı takip etti. Diğer ilçelerdeki yedik aylık rakamlar ise şöyle oldu: Bornova 3 bin 301, Bayraklı 2 bin 540, Karabağlar 3 bin 705, Konak 2 bin 656. İlk beşte yer alan Buca, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı ve Bornova; nüfus yoğunluğu, hareketli sosyal ve kültürel hayat, üniversiteler ve iş olanaklarıyla öne çıkıyor.