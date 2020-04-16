İzmir’de tahliyeler başladı

Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan yasa gereği bin 247 kişi, izinli olarak ayrıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavılığı gözetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte çalışmalarıyla hükümlüler, gerekli önlemlerin alındığı otobüslerle sevk edildi. Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan da tahliye edilen mahkumlar otobüslerle çıktı.