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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de tahliyeler başladı
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    16.04.2020 - 00:01 |

    İzmir’de tahliyeler başladı

    TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından İzmir’de cezaevlerinden tahliyeler başladı.

    İzmir’de tahliyeler başladı

    Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan yasa gereği bin 247 kişi, izinli olarak ayrıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavılığı gözetiminde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü’nün birlikte çalışmalarıyla hükümlüler, gerekli önlemlerin alındığı otobüslerle sevk edildi. Buca Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan da tahliye edilen mahkumlar otobüslerle çıktı. 

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