İzmir’de tekrar görmeye başladı

Berkay’ın sağ güzündeki beyaz kitle nedeniyle görme yetisinin azalmaya başlaması, kulağının ön tarafında çıkıntının büyümesi üzerine kaygılanan Iğdırlı Kızılkaya Ailesi, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz’a ulaştı.

Kitlenin göz dokusuna yapışık olduğunu belirten Yılmaz, “Gözün, delinme riskine karşılık operasyonda sınırları çok iyi belirledik. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Çok şükür ameliyat, başarılı geçti. Görmesi düzelecek. Buna bağlı olarak okul başarısı da artacak” dedi.