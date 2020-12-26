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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de tekrar görmeye başladı
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    26.12.2020 - 07:00 |

    İzmir’de tekrar görmeye başladı

    Dünyada her 25 bin bebekten birinde görülen Goldenhar Sendromu adlı göz hastalığıyla dünyaya gelen Berkay Kızılkaya (8), İzmir’de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

    İzmir’de tekrar görmeye başladı

    Berkay’ın sağ güzündeki beyaz kitle nedeniyle görme yetisinin azalmaya başlaması, kulağının ön tarafında çıkıntının büyümesi üzerine kaygılanan Iğdırlı Kızılkaya Ailesi, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz’a ulaştı.
    Kitlenin göz dokusuna yapışık olduğunu belirten Yılmaz, “Gözün, delinme riskine karşılık operasyonda sınırları çok iyi belirledik. Gerekli tedbirlerimizi aldık. Çok şükür ameliyat, başarılı geçti. Görmesi düzelecek. Buna bağlı olarak okul başarısı da artacak” dedi.

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