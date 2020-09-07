İzmir’de üretilen ilaç dünyayı iyileştirecek

“Üzerine çalıştığımız ilaç Türkiye’nin ilk protein bazlı orijinal ilacı olacak” diyen araştırmanın grup lideri Dr. Sibel Kalyoncu Uzunlar, “Biz ilacın oluşması için gerekli Ar-Ge yani tasarlama çalışmalarını İBG’de yürüteceğiz. Araştırma aşamasından hastaya ulaşana kadar 10 ila 15 yıl arasında bir süreyi kapsayabiliyor. Geliştirdiğimiz molekülün hedeflediğimiz göz hastalığını tedavi ettiğini hayvan modellerinde belirlememizin ardından bunu endüstrideki ortağımız firmaya aktaracağız” ifadelerini kullandı.

Dışa bağımlılığa son

Çalışmalara katkı sunmak amacıyla 17 yıl sonra ABD’den Türkiye’ye dönen Prof. Dr. Mehmet İnan ise, “Türkiye’nin önemli bir hayali olan kendi ilacını yapma çalışmaları gerçeğe dönüşecek. Çalışmaların olumlu sonuçlanması durumunda Türk bilim insanlarının bir göz hastalığına karşı geliştirdiği ilaç tüm dünyada kullanılmaya başlanacak” diye konuştu.

İBG Merkez Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öztürk ise, “Sağlıkta, ilaçta ve aşıda dışa bağımlıysanız, ulus olarak hayatınız güvende değildir. İBG’nin ulusal misyonu işte bu manada çok önemlidir” dedi. l AA