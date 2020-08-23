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    HaberlerEge Haberleri İzmir’de uzaya çıktılar
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    23.08.2020 - 00:03 |

    İzmir’de uzaya çıktılar

    İzmir’de bulunan, dünyadaki üç uzay kampından biri olan ve 7-18 yaş arasındaki gençleri uzay bilimiyle tanıştıran Uzay Kampı Türkiye, maddi imkanları elverişli olmayan, dezavantajlı ve başarılı öğrencileri ücretsiz ağırlıyor.

    İzmir’de uzaya çıktılar

    Türkiye’nin dört bir yanından programa katılan öğrenciler, burada teleskopla gökyüzünü inceleme, ay yürüyüşü yapma, hidroponik laboratuvarlarda uzayda topraksız bitki yetiştirme ve simülasyonlarla geleceğin teknolojilerini öğrenme fırsatı buluyor. Bugüne kadar maddi imkanları elverişsiz olan 8 bin 500 öğrenciye destek olduklarını ifade eden Uzay Kampı Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, “Bu hafta Şırnak ve İzmir’den öğrenci gruplarımız var” dedi.

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