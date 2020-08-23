İzmir’de uzaya çıktılar

Türkiye’nin dört bir yanından programa katılan öğrenciler, burada teleskopla gökyüzünü inceleme, ay yürüyüşü yapma, hidroponik laboratuvarlarda uzayda topraksız bitki yetiştirme ve simülasyonlarla geleceğin teknolojilerini öğrenme fırsatı buluyor. Bugüne kadar maddi imkanları elverişsiz olan 8 bin 500 öğrenciye destek olduklarını ifade eden Uzay Kampı Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Emre Aday, “Bu hafta Şırnak ve İzmir’den öğrenci gruplarımız var” dedi.