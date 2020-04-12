“İzmir’de yatak sorunumuz yok”

Dağ, yerel basında yayımlanan kentteki yoğun bakım yatak kapasitesine ilişkin haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti. Dağ, “Şu anda İzmir’de kamu ve özel hastanelerde, erişkin, çocuk ve yenidoğan olmak üzere bin 904 yoğun bakım yatağı bulunuyor ve doluluk oranı yüzde 52. Hastalıkla mücadelede çok önemli bir yeri olan ventilatör sayısında da herhangi bir sorun bulunmuyor. Kullanıma hazır ventilatörlerin yüzde 75’i şu an boş durumda bekletiliyor, ek olarak yedekte 204 ventilatör bulunuyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından olası her durum için gerektiğinde uygulanmak üzere planlar hazırlandı. İzmir müsterih olsun, yaşanılan bu süreç, sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksaklık olmadan başarılı ve sağlıklı bir şekilde yürütülecek” diye konuştu.