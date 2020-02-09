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    HaberlerEge Haberleri "İzmir’deki ateş Türkiye’yi ısıtır"
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    09.02.2020 - 00:04 |

    "İzmir’deki ateş Türkiye’yi ısıtır"

    İzmir’de teşkilatın nabzını tutan, AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Menderes’ten başladığı ziyaretlerine Bayındır, Bornova, Çiğli ve Karabağlar’la devam etti.

    "İzmir’deki ateş Türkiye’yi ısıtır"

    Kandemir’e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar ve Cemal Bekle de eşlik etti. İzmir’deki olumlu havadan memnun kaldığını dile getiren Erkan Kandemir, “Kerem Ali Başkan, bu işe ruhunu koymuş. Onun riyasetinde İzmir’de yakılan ateşle, bu dönem muazzam bir eser ortaya çıkaracağız. Bugün gördüğüm ateş harlanır, tüm Türkiye’yi ısıtır” diye konuştu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, AK Parti kadrolarının, ülkenin her köşesinde hizmetleri heyecanla sürdürdüğünü kaydetti.

    ‘Evimize girmiyoruz’

    31 Mart seçimlerinden sonra AK Parti İzmir teşkilatlarının artan bir motivasyon sergilediğini ve çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirten İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Alandan çıkmadık, eve girmedik. 21 bin üyemizi tek tek ziyaret ettik. İzmir’de bu dönemde en yüksek başarıyı yakalayacağız ve Türkiye’de lokomotif ili olacağız” dedi.

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