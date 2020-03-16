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    HaberlerEge Haberleri İzmir’den Amerika’ya uzanan transfer hikâyesi
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    16.03.2020 - 00:00 |

    İzmir’den Amerika’ya uzanan transfer hikâyesi

    İzmir’de Petkimspor’un altyapısında yetişen 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu Yasin Mert Egeli, Amerika’nın Kaliforniya eyaletinde kurulan, Ulusal Bağımsız Futbol Birliği liginde yer alan ve Demba Ba’yla Eden Hazard’ın sahipleri olduğu San Diego 1904 FC’ye transfer oldu.

    İzmir’den Amerika’ya uzanan transfer hikâyesi

    Aliağa’da dünyaya gelen ve küçük yaşlarda futbolla tanışan Egeli, 15 yaşında Dardanelspor’a transfer oldu ve 18 yaşında profesyonel olmuştu. U15 ve U16 yaş kategorilerinde Milli Takım’da da futbol oynayan Mert Egeli, daha önce Pazarspor, Muğlaspor gibi 2. ve 3. Lig takımlarında da oynadı. Amerika temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Egeli, “Türkiye’deki futbol yaşantımda desteğini benden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğim” dedi.

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