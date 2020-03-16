İzmir’den Amerika’ya uzanan transfer hikâyesi

Aliağa’da dünyaya gelen ve küçük yaşlarda futbolla tanışan Egeli, 15 yaşında Dardanelspor’a transfer oldu ve 18 yaşında profesyonel olmuştu. U15 ve U16 yaş kategorilerinde Milli Takım’da da futbol oynayan Mert Egeli, daha önce Pazarspor, Muğlaspor gibi 2. ve 3. Lig takımlarında da oynadı. Amerika temsilcisiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Egeli, “Türkiye’deki futbol yaşantımda desteğini benden esirgemeyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Daha iyisi için çalışmaya devam edeceğim” dedi.