'İzmir'den destek alamıyoruz'

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, bu yıl Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek kadın voleybol takımı oyuncularıyla bir araya geldi. Sarı kırmızılı kulübün başında 7. yılı olduğunu hatırlatan Sepil, “Burada hedef koymak ve çalışmak zor. Yaptıklarınızı mücadele ile yapıyorsunuz. Şehrin dinamiklerinden yeteri kadar yardım alamıyorsunuz. İlk başta 3 amatör branşa sahiptik, şimdi bu sayı 17’ye kadar yükseldi. Salon sporları çok önemli ama onu çalışabileceğiniz yerler olmalı” dedi.



‘Salona ihtiyacımız var’

“95 yıllık hayalimiz Gürsel Aksel Stadı’na kavuşurken maalesef çok önemli salonumuzu kaybettik” diyerek tesis eksikliğine dikkat çeken Sepil, “Bu süreçte birçok proje olsa da hiçbirini hayata geçiremedik. Bu nedenle İzmir zor diyorum. İzmir’de yıllardır desteklenmiyoruz, böyle olması da isteniyor. Ama bir salona sahip olmak için gerekli adımları atacağız” dedi. Bu sezon kadın voleybolunda öncelikle oyuncuların oynadığı oyundan zevk alması gerektiğini kaydeden Başkan, “Göztepe’nin en iyi şekilde temsil edildiği, Göztepelilik ruhunun yansıtıldığı bir takım istiyoruz” diye konuştu. Voleybol Şube Sorumlusu Hüsnü Öztuncel ise hedeflerinin 4 yıl içinde Sultanlar Ligi’ne çıkmak olduğunu belirtti, “Gürsel Aksel Stadı’nın yapımıyla mevcut salonumuzu kaybettik. Göztepe’nin salon sporlarında altyapılarıyla sürdürülebilirliğini devam ettirmek için salona ihtiyacımız var” diye konuştu.