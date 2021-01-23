İZMİR’DEN DÜNYAYA AÇILAN BİR MARKA...

İzmirli moda tasarımcısı Pınar Bent, önce İstanbul’a, ardından da dünyaya açıldı. Ekim ayında Beyrut’ta gerçekleşen World Next Top Model 2020 yarışmasında 40’a yakın güzeli giydiren Bent’in adını tüm dünya duydu. Şimdilerde bayilikler vermek üzere çalışmalarını sürdüren Bent, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğunlaştı. Çok yakında Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinde de markalaşacağını belirten Bent, “Belçika, Hollanda ve İngiltere’ye çok fazla gelinlik gönderiyoruz. Bazı müşterilerimiz bayilik istedi. Aynı şekilde Dubai Katar ve Beyrut gibi Arap ülkeleriyle çalışmalarımız var” dedi.

Tasarımlarıyla kadınlara güven aşılamayı hedeflediğini belirten Bent, birbirinden iddialı modellerle yaz sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor.