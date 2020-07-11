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    HaberlerEge Haberleri İzmir’den Singapur’a bir başarı hikâyesi
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    11.07.2020 - 00:39 |

    İzmir’den Singapur’a bir başarı hikâyesi

    Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nün ilk mezunlarından Mehmet Külahcı, 2008 yılında İzmir’de başladığı iş serüvenine, 2017 yılından bu yana otomotiv sektörünün lider firmalarından Delphi Technologies’in Singapur Ofisinde Güney Asya Bölge Direktörü olarak devam ediyor.

    İzmir’den Singapur’a bir başarı hikâyesi

    Külahcı, 2013’te Delphi İzmir’de ürün müdürü olarak çalışmaya başladığını ardından İngiltere’de global ürün müdürü olarak görev yaptığını söyledi.

    ‘Hayalinizi inşa edin’

    Şu anda Singapur’da 16 ülkeyi yöneten Külahcı, gençlere tavsiyelerde bulundu. Külahcı, “Benim için iş hayatının olmazsa olmazları, yaptığım işe tam olarak hakim olmak, özümsemek, her bir işin beni temsil ettiğinin bilinciyle çalışmak. İş hayatına yeni başlayan arkadaşlara işi bulana kadar aramak yerine, yaptığın işi sevmeyi, sahiplenmeyi ve daha sevilir hale getirmenin yollarını aramayı tavsiye ederim. Hayal kurmalıyız, ancak mutlu ve başarılı olabilmek için düşlediğimiz gelecekten bugüne uzanan bir yol keşfetmeli, hayallerimizin bize yol göstermesini beklemektense hayallerimize giden yolu biz inşa etmeliyiz” dedi.

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