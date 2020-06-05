İzmir’den uçuşlar sorunsuz

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 1 Haziran’da başlayan iç hat uçuşları, sorunsuz şekilde sürüyor. İki aylık süreçte sadece kargo uçuşlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü belirten TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “Pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık, çalışanlarımızın eğitimlerini tamamladık. Giriş noktalarına termal kameralar yerleştirildi. Refakat zorunluluğu dışında, yolcu olmayanların girişine izin verilmiyor. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını umuyoruz” diye konuştu.