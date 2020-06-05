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    HaberlerEge Haberleri İzmir’den uçuşlar sorunsuz
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    05.06.2020 - 00:04 |

    İzmir’den uçuşlar sorunsuz

    İzmir’den uçuşlar sorunsuz

    TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 1 Haziran’da başlayan iç hat uçuşları, sorunsuz şekilde sürüyor. İki aylık süreçte sadece kargo uçuşlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü belirten TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “Pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık, çalışanlarımızın eğitimlerini tamamladık. Giriş noktalarına termal kameralar yerleştirildi. Refakat zorunluluğu dışında, yolcu olmayanların girişine izin verilmiyor. Çalışanların ve yolcuların terminalde maske takma zorunluluğu bulunuyor. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını umuyoruz” diye konuştu.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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