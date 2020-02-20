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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e 5 yeni destinasyon
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    20.02.2020 - 07:00 |

    İzmir’e 5 yeni destinasyon

    Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019’da tarihinin en yüksek gelirine ulaştı, rekor kırdı.

    İzmir’e 5 yeni destinasyon

    Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, 2019’da tarihinin en yüksek gelirine ulaştı, rekor kırdı. SunExpress, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 10 büyüdü, 1.4 milyar avronun üzerinde gelir elde etti. Taşınan yolcu sayısı 10 milyonu aştı. SunExpress CEO’su Jens Bischof, istikrarlı büyümeyi sürdüreceklerini söyledi.

    Doğrudan uçuşlar artıyor

    İzmir’i dış hatlarda tarifeli ve direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan havayolu SunExpress, yaz sezonunda uçuş ağına Milano, Ercan (Kıbrıs), Budapeşte, Prag ve Üsküp olmak üzere 5 yeni destinasyon ekliyor. Kentten Almanya’nın Frankfurt, Düsseldorf ve Münih şehirlerine günde 3 sefer düzenleyen şirket, Paris uçuşlarını haftada 5’e, Londra uçuşlarını 3’e, Dublin uçuşlarını da 2’ye çıkarıyor.

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