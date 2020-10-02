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    02.10.2020 - 07:00 |

    İzmir’e davet

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi Urban20 (U20) Belediye Başkanları Zirvesi’ne katıldı.

    İzmir’e davet

    İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, çevrim içi Urban20 (U20) Belediye Başkanları Zirvesi’ne katıldı. Başkan Soyer, katılımcıları 2021 yılı sonbaharında İzmir’de “Bir arada Yaşam” temasıyla düzenlenecek Belediye Başkanları Zirvesi’ne davet etti. U20 Zirvesi’nde Montreal, İzmir ve Dünya Metropol Şehirler Birliği’nin ortak düzenlediği ikinci çevrim içi etkinlikte ise pandemi ortamında bir arada yaşam, sosyal uyum ve kapsayıcı kentler konuşuldu.
    İzmir’de Türkiye’de örneği olmayan bir uygulama yaparak pandeminin ortaya çıkardığı sorunlara çözüm bulmak için “Kriz Belediyeciliği” adıyla bir yönetim modeli ortaya koyduklarını anlatan Soyer, “Pandemide sosyal uyumu ve kentsel kapsayıcılığı sağlamak adına İzmir Büyükşehir, çok kapsamlı ve örnek alınan çalışmalar yürüttü, bugün de hala yürütmeye devam ediyor” diye konuştu.

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