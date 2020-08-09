İzmir’e davetlisiniz

İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üniversite adaylarını kente okumaya davet etti. İzmir’in yönetici ve iş dünyası temsilcileri “Üniversite İzmir’de yaşanır” sloganı ve #izmirzamanı etiketiyle üniversite öğrenci adaylarını kente çağırdı.



Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve İESOB Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu, kamera karşısına geçti, üniversite adaylarına kentin olanaklarını anlattı, gençlere üniversite yıllarında ve sonrasında İzmir’in mutlu yaşanacak bir kent olduğu mesajını verdi.



Dokuz üniversite

Türkiye’nin her yerindeki üniversite adaylarını kentin olanaklarından haberdar etmek için düzenlenen kampanya, nitelikli ve köklü eğitim geleneğinin öncüsü üniversiteleri, kentteki yüksek yaşam standartları, dinamik sosyal hayatı, kültürel imkanları, kolay ulaşım olanaklarını, staj ve iş fırsatlarını, yaratıcılığı ve girişimciliği besleyen dokuyu öne çıkarıyor. Kentte, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi bulunuyor.