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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e katkı koyacak işbirliği
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    18.02.2021 - 00:04 |

    İzmir’e katkı koyacak işbirliği

    Konak Belediyesi ile İzmir Ticaret Borsası (İTB), ortak projelerde birlikte çalışmak için işbirliği protokolüne imza attı.

    İzmir’e katkı koyacak işbirliği

    Toplantı, sempozyum, çalıştay, atölye çalışmaları, eğitim, seminer gibi faaliyetleri birlikte düzenleyecek iki kurum, ulusal ve uluslararası düzeydeki hibe desteklerinden yararlanmak için de ortak hareket edecek. Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İTB’nin tarihi binasını kültür merkezine dönüştürecek restorasyon çalışmaları için destek vereceklerini belirtti. İTB Başkanı Işınsu Kestelli ile yapacakları işbirliğinin kente büyük katkı sağlayacağına inandığının ifade eden Batur, “Birlikte Konak anlayışımız her geçen gün daha da güçleniyor” dedi

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