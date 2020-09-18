İzmir’e özel kentsel dönüşüm

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, AK Parti Milletvekili Necip Nasır ile ilçe ve kent genelinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını masaya yatırdı. İzmir’in önemli bir deprem kuşağında bulunduğuna dikkat çeken Nasır; Hükümetin, belediyelerin ve meslek örgütlerinin de içinde bulunacağı bir İzmir Modeli oluşturulması için bir çalışma başlattıkları müjdesini verdi. İzmir Modelinde vatandaşın talebi doğrultusunda, yerinde dönüşümü esas alan, sosyal donatı alanları ile kültürel talepleri ve bulunulan lokasyonun dokusuna uygun bir dönüşümün sağlanması için bütün aktörlerin içinde bulunduğu bir model oluşturmaya çalışacaklarını belirtti.

Narlıdere Belediyesi’nin önemli bir yol kat ettiğini ifade eden Nasır, “Dört mahalle için hazırlanan imar planlarının sonlanması için gerekli çabayı gösteriyoruz. Başkan Engin’i çabalarından dolayı kutluyorum. İzmir Modeli uygulamasını da kısa sürede tamamlayıp, bir çalışmayla sonuçlarını açıklayacağız” dedi. Engin de “Dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1.5 yıldır bakanlık ile ortak çalışıyoruz. Bürokratik engelleri neredeyse aştık. Bu konudaki işbirliğimiz sürecek” dedi.