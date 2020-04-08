İzmir’e termal takip

İzmir Büyükşehir Belediyesi, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlere termal kamera yerleştirdi. Yurttaşlar ateş ölçme uygulamasını yerinde buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgınında insan yoğunluğunun fazla olduğu mekanlara termal kamera yerleştirdi. Termal kamerayla ateşi ölçülerek içeri alınan yurttaşlar uygulamayı yerinde bulduklarını söyledi.

Kentte insan yoğunluğunun fazla olduğu 20 nokta, termal kameralarla takibe alındı. Bornova’da her gün yüzlerce insanın girip çıktığı ve virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerdeki yoğunluğuyla dikkat çeken Nakliyeciler Sitesi ile Buca’daki Sebze ve Meyve Hali, İzmir Şehirlerarası Otogarı ve Büyükşehir’e bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı’na termal kamera kondu. Termal kameralar, hem çalışanların hem de ziyaretçilerin ateşini ölçüyor. Ateşi normalin üzerinde çıkan yurttaşlar, sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Polis kontrolü var

Nakliyeciler Sitesi’nin girişine kurulan termal kamera aracılığıyla, tek tek ateşi ölçülerek içeri alınan şoförler, uygulamadan memnun. Nakliyeciler Sitesi İkinci Başkanı Fikret Akdemir, “Bu durum bizim açımızdan çok avantajlı. Çünkü biz de kendi sağlımızı korumak sorundayız. Aynı zamanda dışarıdan gelen kamyoncu arkadaşlarımızın da sağlığını korumak zorundayız” dedi. Şoförlerin polis kontrolünde siteye girdiğini ifade eden Fikret Akdemir, “Buraya gelenler takip mesafesini koruyarak giriş yapıyor ve işlerini hallederek geri dönüyor. Daha önce buraya günde 3 bin kişi geliyordu, şimdi 700 ile 1000 kişi arasında değişiyor” diye konuştu. Siteye sık sık geldiğini söyleyen İhsan Yılmazoğlu, “Kamerayla bize büyük bir kolaylık sağlandı” dedi.