İzmir’e yakışmadı!

İzmir’de 115 kişinin ölümüne neden olan depremin ardından riskli bölgelerden kaçış başladı. Taşınmak için ilk tercih olan kayalık zeminli bölgelerde ev sahiplerinin kiralara yaptığı artış ise tepkilere neden oldu. Deprem öncesi 2-3 bin lira olan kiraların 4 bin liraya yükseldiği iddia edildi.

Yeşilyurt, Buca, Çiğli’ye talep olduğunu belirten İzmir Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Gönül Vural, “Herkesi aynı kefeye koymamalı. Kimileri de depremzedeler için ‘kışı geçirsin kira ödemesin’ diyor. Ama Atatürk Mahallesi, Evka 3 Evka 4 gibi yerlerde fiyat artışlarının 300 ile 1000 lira arasında değiştiğini gözlemliyorum. 2 bin, 3 bin lira civarında olan yeni evler de şu anda 4 binlere çıktı. Eskiler daireler ise bin 600 lira iken 2 bin, 2 bin 200 liraya kadar yükseldi” dedi.



Emlakçı Aytekin Delibaş da, “Binası yıkılmış vatandaş ev buluyor, ev sahibiyle bin 800 liraya anlaşıyor. Kaporasını çekmek için bankaya gidip döndüğünde, emlakçı, ‘Ev sahibi 2 bin 200 dedi’ diyor. Aradaki emlakçı zor durumda kalıyor. Vatandaş ise o fiyattan tutmak zorunda kalıyor vatandaş. Her gün yüze yakın telefon alıyoruz. Binlerce kişi mağdur” diye konuştu.



İki günde zam



Ev arayan Ayten Salman da, “Satılık ev düşünüyordum. 725 bin lira rakam telaffuz edildi, iki gün evi göstermediler. Sonra fiyatın 850 bin liraya çıktığını duydum” dedi. Ayşe Erdoğmuş ise “Kendi evimizden Atatürk Mahallesi’ne kiraya taşınıyoruz. Bin 500 liraya bulduk. Kiralar iki katına çıkmış. 2+1 daireyi bu fiyata bulduk. Oysa kendi evimiz 140 metrekareydi” ifadelerini kullandı.