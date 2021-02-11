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    HaberlerEge Haberleri İzmir’e yakışmıyor
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    11.02.2021 - 00:02 |

    İzmir’e yakışmıyor

    Gaziemir’in Beyazevler Mahallesi’ndeki ormanlık alan, kaçak döküm sahasına döndü.

    İzmir’e yakışmıyor

    Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliğine yol açtı. Kamyon tekerleğinden kiremite, ayakkabıdan klozete binlerce atık küçük tepecikler oluşturdu. Ortaya çıkan manzaranın İzmir’e yakışmadığını söyleyen Ramazan Sözer, “Geceleri molozları döküp gidiyorlar. Bu şekilde yakalanmıyorlar.

    Buna bir türlü önlem alınamadı. Bölgede oldukça kötü görüntü var. Belediyenin buraya bir an önce çözüm bulmasını istiyoruz” dedi. Geçmişte piknik yaptıkları yerlerin moloz ve hafriyatlara teslim olduğunu belirten Ali Kurt da, “Bu manzara gerçekten hiç yakışmıyor” diye konuştu.

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