İzmir’e yeşil ışık yaktı

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin geleceğin bilginin gelişmesi ve bilimsel çalışmaların artırılmasıyla olacağını söyledi. Gençlere önerilerde bulunan Pakdemirli, “İyi bir izleyici oldum ve başarılı insanları takip ettim. Maddiyatı ön plana koymayın. Hepimiz kariyer planı yaptık. Fakat hayat bizleri başka bir yöne götürebiliyor. Donanımınızı artırmadan devam etmenin imkanı yok. Kendinizi geliştirmek için çalışın. Başarısızlıktan, ders çıkararak gelişebilirsiniz” dedi.

Ankara’da işleri bitince akademik hayata burada eğitici olarak dönmek istediğini dile getiren Pakdemirli, “Dokuz Eylül Üniversitesi hayvancılıkla ilgili önemli çalımalar yapıyor. Kiraz ilçemize İzmir’in ilk Veteriner Fakültesini kazandırdı. Tarım demek, ekonominin kendisi demek. Tarım, ekonomistlerin, turizmcilerin, sağlıkçıların ve bütün alanların ilgilendiği bir konudur. Bu sebeple Dokuz Eylül Üniversitesi’nden beklediğimiz çok şey var. Bilgi ve bilim olmadan tarımda önümüzdeki 30-40 yılı yönetemezsiniz” diye konuştu.

İlkleri kazandırdı

İki yıllık görev süresi boyunca DEÜ’nün İzmir’e birçok ilki kazandırdığını belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da, “Tarımın ve hayvancılığın varlığı, ülkemizin de geleceğidi” düşüncesiyle İzmir’deki ilk Veteriner Fakültesini Kiraz İlçemizde hizmete açtık. Salgınla birlikte, Covid-19’un hayvanlar üzerindeki etkilerini inceleyecek bir çalışmayı başlattık. Dolayısıyla üniversite olarak, sektöre daha fazla destek vermeyi arzuluyoruz. Bu nedenle de bakanlığın İzmir’de yürüteceği çalışmalarda yer almaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise, “Ege Bölgesi’nin cazibe merkezi olan İzmir’de kamu- üniversite ortaklıklarına katkı koyan ve her türlü desteği veren üniversitemize teşekkür ediyoruz” dedi.