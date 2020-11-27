'İzmir’i inşa etmek için çalışacağız'

İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) meclis toplantısına video konferansla katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem sonrasında devlet, belediye ve iş dünyasının güç birliğiyle yapılan çalışmaların; daha güçlü ve müreffeh bir İzmir için süreceğini dile getirdi.

Yıllık ortalama 20 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip İzmir’in ülke ekonomisinin lokomotif kentlerinden olduğunu dile getiren Kurum, “234 milyar liralık dev ekonomisi ve 2019’daki 12 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en büyük sanayi, üretim ve ihracat merkezi olan İzmir’in her bir iş insanına teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını elbirliğiyle sardık. ‘Birlikten İzmir Doğar’ kampanyasını başlattınız. Bundan sonra da sanayicimizle, iş insanlarıyla ve odalarımızla birlikte en iyi İzmir’i inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Yerinde dönüşüm

Depremin ardından hızla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 5 bin konutun projelerinin hazır olduğunu belirten Kurum, “İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü, deprem dönüşümünü başlattık. Hasar tespit çalışmalarını 10 gün içerisinde tamamlayıp, yıkılan binaların bulunduğu 7 ayrı bölgede yerinde dönüşümün startını verdik. Toplamda 1648 bağımsız bölümü, bunların 1452’si konut, 196’sı dükkân olmak üzere yerinde inşa ediyoruz. Yine Bayraklı’da 3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv yapı alanımızda ilk etapta yapacağımız 3 bin konut için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tüm konutlar, zemin artı 4-5 katı geçmeyen, bölge mimarisine uygun, sağlıklı her türlü sosyal donatısı olan ve afetlere karşı dayanıklı yeni yaşam alanları olacak” diye konuştu.