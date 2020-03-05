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    HaberlerEge Haberleri İzmir’i kuklalar sardı
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    05.03.2020 - 00:03 |

    İzmir’i kuklalar sardı

    İzmir’de bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan ‘Uluslararası Kukla Günleri’nde, 23 ülkeden 50 tiyatro ekibi gösteri yapacak

    İzmir’i kuklalar sardı

    İzmir’de bu yıl 23 ülkeden toplam 50 kukla tiyatrosunu konuk edecek Uluslararası Kukla Günleri, yarın kapılarını açıyor. ‘Bir de kuklalardan dinleyin’ sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikte, dünyaca ünlü kukla tiyatro gruplarına mensup 200 sanatçı, toplam 600 kuklayla sahne alacak. Festival kapsamında, Anadolu topraklarına özgü ‘Hacivat ve Karagöz’ ile ‘İbiş’ de izleyiciyle buluşacak. Festival Direktörü Selçuk Dinçer, tüm İzmirlileri gösterilere davet etti.

    İzmir’i kuklalar sardı


    Dinçer, “Festival kapsamında Tayvan’ın geleneksel gölge oyununun figürlerinden oluşan bir sergimiz var. Yanında da, bizim Karagözümüzün figürlerinden oluşan bir sergimiz daha var. Bu çalışmaların içinde en önemlisi, dünyaca ünlü kukla sanatçısı Neville Tranter’in ‘Ustalık sınıfı’ olacak” dedi.





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