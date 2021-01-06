İzmir’i sağanak vurdu

Mağdur vatandaşlardan Serdar Kara, “Buraya her yağmur yağdığında, su basıyor. Geçenlerde de su baskınına maruz kaldım, suyu boşaltırken belim ağrıdı. Motor aldım, suyu bu şekilde tahliye ediyorum ancak içerisi su dolu. Karşı komşumun da otoparkına su girdi” dedi.

Ada’yı da etkiledi

Kuşadası’nda da yarım saat etkili olan, gök gürültülü sağanak yağış, zemin kattaki bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Yağışın etkisiyle çöken bir sitenin istinat duvarı, bir vatandaşın park halindeki otomobilinde ve evinde maddi hasara neden oldu. l DHA