06.01.2021 - 00:07 |
İzmir’i sağanak vurdu
İzmir genelinde önceki gece yarısından sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşandı, vatandaşlar suları tahliye etmek için mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan yağmur, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı mahallelere, su baskını ihbarları üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ev ve otoparklardaki sular, pompayla tahliye edildi.
Mağdur vatandaşlardan Serdar Kara, “Buraya her yağmur yağdığında, su basıyor. Geçenlerde de su baskınına maruz kaldım, suyu boşaltırken belim ağrıdı. Motor aldım, suyu bu şekilde tahliye ediyorum ancak içerisi su dolu. Karşı komşumun da otoparkına su girdi” dedi.
Ada’yı da etkiledi
Kuşadası’nda da yarım saat etkili olan, gök gürültülü sağanak yağış, zemin kattaki bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Yağışın etkisiyle çöken bir sitenin istinat duvarı, bir vatandaşın park halindeki otomobilinde ve evinde maddi hasara neden oldu. l DHA