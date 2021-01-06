BİST1.490-0.39EURO9.080.02USD7.38-0.05ALTIN462.83-0.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri İzmir’i sağanak vurdu
    ABONE OL
    06.01.2021 - 00:07 |

    İzmir’i sağanak vurdu

    İzmir genelinde önceki gece yarısından sonra başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşandı, vatandaşlar suları tahliye etmek için mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan yağmur, trafikte sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı mahallelere, su baskını ihbarları üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ev ve otoparklardaki sular, pompayla tahliye edildi.

    İzmir’i sağanak vurdu

    Mağdur vatandaşlardan Serdar Kara, “Buraya her yağmur yağdığında, su basıyor. Geçenlerde de su baskınına maruz kaldım, suyu boşaltırken belim ağrıdı. Motor aldım, suyu bu şekilde tahliye ediyorum ancak içerisi su dolu. Karşı komşumun da otoparkına su girdi” dedi.

    Ada’yı da etkiledi

    Kuşadası’nda da yarım saat etkili olan, gök gürültülü sağanak yağış, zemin kattaki bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Yağışın etkisiyle çöken bir sitenin istinat duvarı, bir vatandaşın park halindeki otomobilinde ve evinde maddi hasara neden oldu. l DHA

     

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Polisten kaçan düzensiz göçmen ve organizatörler ormanda yakalandı

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

    Sıradaki Haber