‘İZMİRİMİZİN YANINDAYIZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’in çok büyük bir afet yaşadığını belirtti, “Bakanlığımız, nerede vatandaşımızın ihtiyacı varsa o alanları kentsel dönüşüm alanı ilan ederek, bu süreçte vatandaşımıza taşınma ve kira yardımı, yapım desteği, maddi ve teknik her türlü desteği vermek suretiyle İzmirimizin yanında olmaya devam edecek” dedi. Fiilen sahada olduklarını kaydeden Kurum, AFAD, UMKE ve diğer tüm bakanlıklara ait birimler, İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer illerden gelen belediyeler ile uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kurum’un ziyaretinin kendilerini muitlu ettiğini belirtti. Afetin enönemli anahtarının sorunlarla ilgili koordinasyon olduğunu vurgulayan Soyer, “Kentin tüm dinamiklerini seferber ederek ve hepsinin uyum içinde katılmalarını sağlayarak bunu vatandaşlarımızın en az zararla, üzüntüyle atlatmalarını sağlayacak bir koordinasyon ortaya koydunuz. O nedenle size minnettarız. Diliyorum ki bundan sonrasında da Bakanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle, Valiliğimizle bu ahengi sürdürerek kentin planlanmasıyla ilgili, sizin koordinasyonunuzda çalışmalarımızı sürdürürüz” diye konuştu. l