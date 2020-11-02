İzmir’in atık karnesi

2019 yılında Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına 1 milyon 839 bin 64 ton, Bergama Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına 68 bin760 ton, Tire Düzensiz Döküm Sahasına ise 64 bin 80 ton atık gönderildi. İl genelinde 2019 yılında toplanan belediye atığı miktarı 1 milyon 971 bin 904 ton oldu.

Düzensiz depolama

Rapor, İzmir’de ilçe belediyelerinden toplanan belediye atığının yaklaşık yüzde 96.75’lik kısmının Bergama ve Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama sahalarında; yüzde 3.25’lik kısmı ise Tire düzensiz döküm sahasında bertaraf edildiğini ortaya koydu. Bergama Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına; Bergama ve Dikili ilçelerinden, Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına; Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinden atık geldiği belirlendi. Ayrıca; Güney-1 (Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi) Tesisinin kurulup işletime alınma sürecine kadar; Beydağ, Kınık, Kiraz ve Ödemiş İlçelerinin evsel nitelikli katı atıkları toplanarak Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisine yönlendirildiği vurgulandı. Tire’nin atıklarının ise Tire düzensiz döküm sahasında bertaraf edildiği ifade edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya alınan İzmir İli Entegre Atık Yönetim Planı kapsamında Güney-1 ve Güney-2 bölgelerinde kurulması planlanan Entegre Katı Atık Yönetim Tesisleri için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Konak ve Bornova ilk sırada

‘İzmir İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı’ raporunda yaz ve kış dönemlerinde en çok atık toplanan ilçelerin Konak ve Bornova olduğu, en az atık toplanan ilçelerin ise Beydağ ve Karaburun olduğu görüldü. Raporda; “Yaz aylarında ilçe merkezlerinde günde en az 2 sefer toplama yapılmaktadır. Kış aylarında ise toplama günleri genellikle yaz ayları ile aynı olmakta ancak sefer sayısı azalmaktadır. 30 ilçede belediye atıkları, kapasiteleri 7 ile 20 m3 arasında değişen toplam 569 sıkıştırmalı araç ile taşınmakta olup atıkların toplanması için kapasiteleri 400 litre ile 1100 litre arasında değişen 141.233 adet konteyner kullanılmaktadır” ifadeleri yer aldı.