İzmir’in ay yıldız gururu

İzmir Büyükşehir Belediyespor, üç sporcusunun milli takımlara davet edilmesinin gururunu yaşıyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan Rıdvan Aksoy ve Hasan Efetürk, Yalova’da 8-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek U22 Genç Erkekler Milli Takım kampına katılacak. 81 kilodaki judocu Ahmet Mücahit Kılıç ise 8 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki (TOHM) hazırlık kampında yer alacak. Judocular, bu kampta 2021 Ümitler Avrupa Kupası’na hazırlanacak.