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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in ay yıldız gururu
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    06.02.2021 - 07:00 |

    İzmir’in ay yıldız gururu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor, üç sporcusunun milli takımlara davet edilmesinin gururunu yaşıyor.

    İzmir’in ay yıldız gururu

    İzmir Büyükşehir Belediyespor, üç sporcusunun milli takımlara davet edilmesinin gururunu yaşıyor. Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan Rıdvan Aksoy ve Hasan Efetürk, Yalova’da 8-19 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek U22 Genç Erkekler Milli Takım kampına katılacak. 81 kilodaki judocu Ahmet Mücahit Kılıç ise 8 Şubat-6 Mart tarihleri arasında Samsun’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ndeki (TOHM) hazırlık kampında yer alacak. Judocular, bu kampta 2021 Ümitler Avrupa Kupası’na hazırlanacak.

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