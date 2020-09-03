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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir’in cazibe merkezi’
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    03.09.2020 - 00:07 |

    ‘İzmir’in cazibe merkezi’

    ‘İzmir’in cazibe merkezi’

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ilçe gezileri kapsamında Ödemiş’te ziyaretlerde ve incelemelerde bulundu. İade-i ziyaretler kapsamında Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’i ziyaret eden Vali Köşger, ilçeyle ilgili bilgi aldı. Köşger, Gölcük Yaylası ve Birgi’ye de gitti. Köşger, Ödemiş’in İzmir’in cazibe merkezleri arasında olduğunu söyledi.

    Vali Köşger, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar’ı da ziyaret etti. Köşger’e 1993’te ilçede kaymakamlık yaptığı sırada ilkini düzenlediği 1. Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali’ndeki arşiv görüntüleri izletildi. Başkan Yılmazlar, Köşger’e Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti.

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