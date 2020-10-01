İzmir’in Çernobil’i zehir kusuyor

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen bölgede bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtildi. Mahalle sakinleri de, geceleri toprağın kendiliğinden alev alındığını ve yer yer yanarak dayanılmaz bir koku ve duman oluşturduğunu söyledi.



11 yıldır mahallede yaşayan Adalet Çalışkan, “Kaç kişi kanserden öldü. Geceleri çok pis kokuyor” dedi. Hülya Keskin de, “Toprak zehir kusuyor. Nefes alamıyoruz. Gelmeyen kalmadı ama çaresine bakılamıyor” diye konuştu. Mahallede yaşayan astım hastalarından Nihal Ün ise, “Nefes almakta zorlanıyorum. Sabahları kalktığımda öksürüyorum. Yağmur yağdığında toprakta sapsarı zehir görüyoruz. Bu dağlar yanıyor. Belki havaya da uçabiliriz. Mahallemizde çok hasta var” ifadesini kullandı.