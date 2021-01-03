İzmir’in geleceğine katkı koyan projeler

Türkiye genelinde marka olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren İTOB Organize Sanayi Bölgesi, İzmir’in kalkınması için 2021’de de aynı kararlılıkla çalışacak. Pademinin etkilerinin azaldığı ve normalleşmenin başladığı haziran ayından itibaren projelere hız verdiklerini belirten İTOB Başkanı Onur Acar, üye bakımından son 10 yılın yatırım rekorunu kırdıklarını ifade etti. 2021’in umut vadettiğini ve hem İTOB hem de Türkiye için harika bir yıl olacağını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

Yüzde 95 doluluk

“Bölgedeki çalsayısını 15 bine, dış ticaret hacmini ise 1.25 milyar dolara çıkarttık. Teşvikli yatırımlar da iyi düzeyde seyrediyor. Altyapımızı her geçen gün güçlendiriyoruz. Doluluk oranımız yüzde 95’lere ulaştı. Kentimizin lojistik avantajları sayesinde önemli pazarlara 3-4 saatlik uçuşla ulaşabilecek konumdayız. Pandemi gibi bir felakete rağmen çok yol aldık. Bize kazandırdığı farklı bakış açısıyla yeni üretim ve yatırım kanallarına ulaşma fırsatı kazandık. Zorlu dönemde yurtdışı faaliyetlerini ve kapasitesini artıran üyelerimiz de, pandemiye rağmen yeni yatırımlar bakımından son iki yılın üzerine çıkan bir başarı ortaya koydu, bu performans geleceğimiz açısından sevindirici.”

Sekiz derslikli okul

Göreve geldiklerinde aidatsız, kredi kullanmayan, kendine yetebilen, hukuk çerçevesinde hareket eden, şeffaf ve adil şekilde yönetilen bir OSB kurduklarını ifade eden Acar, “Bazı eksiklikler var ve bunları geçen yıl temelini attığımız İTOB Ticaret Merkezi ile aşacağız. Proje, sadece OSB’ye değil çevre köylere de önemli ölçüde fayda sağlayacak. Ormanlık alanlara kolay ulaşım imkanımız ve bölgemiz içindeki fabrikaları korumak adına yapımı başlayan itfaiye merkezi de en kısa sürede tamamlanacak” dedi. Sekiz derslikli okul için de çalışmalara başlayacaklarını sözlerine ekleyen Acar, “Meslek Eğitim merkezi projemiz ile bölgemiz içindeki firmaların ara eleman ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Çevre köylerde bulunan 15 bin nüfusu sanayide istihdam edebileceğimize inanıyoruz” dedi.

Hedef yüzde 21 artış

Onur Acar Mühendislik firmasının da sahibi olan İTOB Yönetim Kurulu Başkanı Acar, firma olarak salgın sürecinde ihracat kapasitelerini artırdıklarını söyledi. Almanya ve Hollanda’ya her hafta ürün gönderdiklerini belirten Acar, “İhracatımızı yüzde 15 artırdık, yeni yılda hedefimiz hem iç piyasada hem de dış piyasada yüzde 21 artış sağlamak” dedi.