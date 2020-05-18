18.05.2020 - 00:00 |
İzmir’in genç nüfusu 575 bin
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, İzmir’in toplam nüfusu 4 milyon 367 bin 251. Bunun 575 bin 185’ini genç nüfus oluşturuyor. ›› AA
Antalya'da mobilya atölyesinde yangınAntalya'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangında, atölyede bulunan ahşap malzemeler zarar gördü.
Yavru kedi, 8 saatte kurtarıldıBalıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kamyonetin kaputuna giren yavru kedi, itfaiye ve oto tamircilerinin 8 saat süren çabası sonucu kurtarıldıktan sonra bu kez olay yerine gelen basın mensuplarının aracının şanzıman boşluğuna girdi. Ancak bu kez kısa sürede gizlendiği yerden çıkarılan kedi, sağlık kontrolünün ardından serbest bırakıldı.