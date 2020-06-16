Bu süreçte ne yazık ki merkezi yönetimden tek liralık katkı alamadık” sözlerine karşı yaptığı açıklamada, “Eğer merkezi bütçeden, başka bir büyükşehir veya il belediyesine ekstra maddi destek verilmişse, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bunu bize ifade etsinler. Biz İzmir’in hakkını gözetiriz” ifadelerini kullandı.

‘Tüm milletin malumu’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, twitter hesabındaki ‘Başkanın Günlüğü’ köşesinde “Pandemi süreci, belediye bütçesine çok ağır yükler getirdi. Bu süreçte ne yazık ki merkezi yönetimden tek liralık katkı alamadık” demişti. Bunun üzerine yazılı bir açıklama yayımlayan Hamza Dağ, belediyelerin de bir kamu kurumu olduğunu ve vatandaşların yararına çalışması gerektiğini belirtti, “Pandemi, ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi bazı zorluklara sebebiyet verdi. Bu süreçte milletimiz ve devletimiz, ders niteliğinde bir dayanışma sergiledi. Bununla birlikte, hükümet tarafından hem vatandaşlarımıza hem de belediyelere ve özel sektöre verilen destekler tüm milletimizin malumudur” dedi.

Dağ, İzmir’de Büyükşehir’in CHP’li olmayan belediyelere ayni yardımda dahi bulunmadığını müşahede ettiklerini de öne sürdü, İzmir’e yapılan böyle bir negatif ayrımcılık varsa, bunun takipçisi olacaklarını kaydetti.