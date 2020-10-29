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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in ilk ve tek fakültesi
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    29.10.2020 - 00:03 |

    İzmir’in ilk ve tek fakültesi

    Türkiye’de veteriner hekimliği öğretiminin 178. yıldönümü nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi tarafından online toplantı düzenlendi.

    İzmir’in ilk ve tek fakültesi

    Toplantıya Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İzmir’in ilk ve tek veteriner fakültesini kurmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Hotar, “Veterinerlik mesleği halk sağlığının korunmasında, hayvancılık sektörünün geliştirilmesinde, gıda güvenliğinin sağlanmasında, çevrenin korunmasında ve ıslah hizmetlerinin yaygınlaştırılmasında kritik bir öneme sahip. Bu anlamda kendilerinden ve mezunlarımızdan beklentimiz çok yüksek” dedi. Eroğlu da, “İnsan sağlığına hizmet eden veteriner hekimler yasal olarak temel sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmeli, sağlık meslek grubunda mutlaka yer almalıdır” diye konuştu.

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