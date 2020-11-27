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    27.11.2020 - 07:00 | | AA

    İzmir’in konteyner kenti

    30 Ekim’deki depremin ardından evlerini kaybeden İzmirliler, 493 konteynerin yer aldığı Haydar Aliyev Caddesi’ndeki alanda yeni yaşamlarına başladı.

    İzmir’in konteyner kenti

    30 Ekim’deki depremin ardından evlerini kaybeden İzmirliler, 493 konteynerin yer aldığı Haydar Aliyev Caddesi’ndeki alanda yeni yaşamlarına başladı. Konteyner kentin iki sokağına enkazdan saatler sonra kurtarılan mucize çocuklar Ayda ve Elif’in isimleri verildi. Şu ana dek, 100 aileden 280 kişi konteyner kente yerleşti. Kalorifer sistemiyle ısıtılan 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerde duş, tuvalet ve sıcak su donanımlarının yanı sıra internet gibi hizmetler sunuluyor.
    Yetkililerin her ihtiyacı anında karşıladığını belirten konteyner kentin sakinleri, tencereden yorgana kadar her detayın düşünülmüş olmasını büyük bir memnuniyetle karşıladı. 

    DASK’tan 55 milyon TL

    İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu’na (DASK) 20 bini aşkın hasar ihbarı yapıldı. Sonuçlanan başvuruların ardından DASK tarafından 55 milyon liralık ödeme gerçekleştirildi.
    Depremin ardından ise İzmir’de depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 6090’a yükseldi. İzmir’deki 1 milyon 120 bin 220 konuttan 681 bin 719’unun Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi bulunuyor. 

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