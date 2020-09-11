İzmir’in kurtuluşu cumhuriyetin habercisi

Online toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Türk milletinin dirilişi olan Kurtuluş Savaşı başarısı 9 Eylül ile taçlandı. 9 Eylül, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin kurtuluşudur. Cumhuriyetin, ve devrimlerin habercisidir” dedi.



Akıl almaz taarruz planı



Atatürk olmasaydı cumhuriyetin ve özgürlüklerin olmayacağını belirten Aybars ise, “Milli Mücadele başladığında savaşlardan usanmış insanları örgütlemek büyük ustalıktı. Atatürk, düzenli ordu kurulduktan sonra ilk taarruzda Yunanlıları Anadolu’dan söküp attı. Taarruz planı akıl almaz bir plandır ve Yunan ordusunun ruhu dahi duymadan ordu sevk edilmiştir” diye konuştu.