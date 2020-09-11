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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in kurtuluşu cumhuriyetin habercisi
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    11.09.2020 - 00:01 |

    İzmir’in kurtuluşu cumhuriyetin habercisi

    İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), 9 Eylül İzmir’in kurtuluşunu kutlamak için Prof. Dr. Ergün Aybars’ı konuk etti.

    İzmir’in kurtuluşu cumhuriyetin habercisi

    Online toplantının açılış konuşmasını yapan İZSİAD Başkanı Hasan Küçükkurt, “Türk milletinin dirilişi olan Kurtuluş Savaşı başarısı 9 Eylül ile taçlandı. 9 Eylül, sadece İzmir’in değil Türkiye’nin kurtuluşudur. Cumhuriyetin, ve devrimlerin habercisidir” dedi.

    Akıl almaz taarruz planı

    Atatürk olmasaydı cumhuriyetin ve özgürlüklerin olmayacağını belirten Aybars ise, “Milli Mücadele başladığında savaşlardan usanmış insanları örgütlemek büyük ustalıktı. Atatürk, düzenli ordu kurulduktan sonra ilk taarruzda Yunanlıları Anadolu’dan söküp attı. Taarruz planı akıl almaz bir plandır ve Yunan ordusunun ruhu dahi duymadan ordu sevk edilmiştir” diye konuştu.

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