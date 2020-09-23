İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Selçuk ilçesini ziyaret etti, önce Kaymakam Ekrem İnci ardından Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya geldi, sürdürülen çalışmalar ve planlanan yatırımları dinledi. Sabah saatlerinde Gökçealan Mahallesi’ndeki bağları da ziyaret eden Vali Köşger, üzüm hasadında bulunan üreticilere bol ve bereketli kazançlar diledi, “Selçuk ilçemiz İzmir’in meyve sepeti diye telakki ediliyor. Yöreye özgü coğrafi tescili alınmış olan Osmanca üzümünün hasat edildiği güzel bir bahçedeyiz. Şu an sezon başlamış durumda ve gayet de iyi gidiyor. İnşallah bu bölgede meyveciliği daha profesyonel hale getireceğiz” dedi. Köşger, ardından nar hasadına da katıldı, bir serada muz fidanı dikiminde bulundu.

Çalışmaları sürdürülen ‘Efes Antik Kanalı ve Denize Çıkış Yapısı’ projesi kapsamında saha incelemelerinde bulunan Vali Köşger, ardından Şirince’deki Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce İMKB Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti, turizm alanında okuyan öğrenciler için kurulan uygulama birimi çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.