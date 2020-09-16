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    HaberlerEge Haberleri ‘İzmir’in potansiyeli daima yüksek’
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    16.09.2020 - 07:00 |

    ‘İzmir’in potansiyeli daima yüksek’

    İzmir Medya Platformu üyeleri, Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileğinde bulundu.

    ‘İzmir’in potansiyeli daima yüksek’

    İzmir Medya Platformu üyeleri, Vali Yavuz Selim Köşger’i makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileğinde bulundu. Ziyarette yerel medyanın sorunları ve pandemi sürecinde İzmir’de alınan tedbirler konuşuldu. Yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Köşger, toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi için medyaya önemli görev düştüğünü belirtti.
    Hedeflerini anlattı
    Okulların birinci sınıflara özel sadece haftada bir gün açılmasının kararlaştırıldığını söyleyen Köşger, “Diğer kurumlar için bir esneklik söz konusu değil. Pandemiden dolayı düğünlere ve cenazelere getirilen kısıtlamaların ardından bundan sonrası içinde farklı tedbirlerin alınabileceğini söylemek isterim. İzmirlilerin getirilen kurallara özen göstermelerini temenni ediyorum” diye konuştu.
    İzmir ile ilgili hedeflerine de değinen Köşger, “Kentimiz, tarihten gelen önemini hala koruyor; tarımda, turizmde, sanayide, hizmet sektöründe devamlılığı sağlanabilecek yüksek bir potansiyele sahip. Hedefimiz İzmir’i daha iyi bir noktaya taşımak” dedi.

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