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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in simge lezzeti İsrail’de
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    21.06.2020 - 00:01 |

    İzmir’in simge lezzeti İsrail’de

    Mim Grup bünyesinde üretimi yapılan ve “İzmir’den Dünya’ya” sloganıyla altı ülkeye ihraç edilen Smyrna Boyuz, şimdi de İsrail’de raflara çıkıyor.

    İzmir’in simge lezzeti İsrail’de

    Yıllık satış adeti 3 milyonu aşan İzmir’in geleneksel lezzetini, temmuz ayının ilk haftasında İsrail’de satışa sunacaklarını belirten Mim Grup CEO’su Musa Turan, “Salgın döneminde durmadık, çalışmalarımızın meyvesini aldık. Şu an İsrail’e özel ambalaj tasarımı üzerinde çalışıyoruz. İlk sipariş bir konteyner olarak Tel Aviv’de dağıtıma çıkacak” dedi.

    Şubeleşme planı

    Donuk reyonlarında yer alacak olan zeytinli, tatlı tahinli ve zater labneli boyoz çeşitleri için tanıtımlara başladıklarını ifade eden Turan, “Lezzetimize güveniyoruz. Bu satışın ardından toptan satış ve şubeleşme çalışmalarına da başlayacağız. İnanıyoruz ki devamı gelecek. Krizleri en az hasarla atlatmanın yolu ihracattan geçiyor. Kurulacak dostluk ilişkileriyle de krizleri fırsata çevirmenin yolları bulunabilir. Bu girişimler, hem bizim hem de ülkemiz için büyük fırsat” diye konuştu.

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