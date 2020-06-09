İzmir’in suyu boşa akmasın

Koronavirüs salgını nedeniyle artan hijyen farkındalığı su tüketimini artırdı. Barajlardaki su seviyesinin düştüğünü açıklayan İZSU Genel Müdürlüğü, tasarruf kampanyası başlatmaya karar verdi.

“Su varsa hayat da var” sloganıyla hazırlanan kampanyayla herkesi tasarrufa davet eden İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, “Kısa vadede değil ama önümüzdeki yıllarda büyük bir sıkıntı yaşanmaması için herkes basit önlemlerle tüketim miktarını düşürebilir. Küçük damlaların nasıl göl olduğunu, istersek neleri başarabileceğimizi gösterelim” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birim ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinde de suyun tasarruflu kullanılmasına yönelik önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi istendi. Yeşil alanların sulanması, araç ve tesislerin temizliği gibi çalışmaları aksatmadan tüketimi azaltacak düzenlemelere gidilmesi, belediyenin bazı tesislerinde bulunan atık suların geri kullanımını sağlayan sistemlerin verimli çalıştırılması, yaygınlaştırılması ve benzer uygulamaların geliştirilmesi konusunda da uyarılarda bulunuldu.