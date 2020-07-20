İzmir’in tarihini yerinde yaşayın

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Başkanı Soyer, 8 bin 500 yıl önceki “İlk İzmir’i” ziyaret etmeye çağırdı. Yeşilova ve Yassıtepe Höyükleri Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin’den kazı ve koruma çalışmaları hakkında bilgi alan Soyer, “Bornova Belediyesi ve Büyükşehir’in destekleriyle yürütülen kazı ve koruma çalışmalarını yerinde dinledim. İzmir’in en eski yerleşim yerinde Ege tarihini yaşayıp öğrenebildiğimiz Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi evrensel standartlarda bir ören yeri” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Büyükşehir, Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası ile imzalanacak protokol kapsamında, kentin farklı yerlerine büfeler kurmaya hazırlanıyor. Elde edilecek gelirle engelli bireyler ve kadınların istihdamına katkıda bulunulacak. Hareket kısıtı olan engellilerin kullanımına sunulmak üzere akülü tekerlekli sandalyeler alınacak. İlk etapta Halkapınar Metro’nun çıkışı pilot bölge olarak belirlendi. Büyükşehir, sırasıyla dört adet büfenin konulması teklifini kabul etti. Proje büyürse ve gelişirse kentin geneline yayılarak büfelerin sayısı arttırılacak.

Sosyal proje

İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Selahattin Arslan, “Esnafımızın işini baltalayacak ya da azaltacak değil kente değer katacak bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu büfeler sosyal bir projedir” dedi.

Hurda araçlar bir bir toplanıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını engelleyen, özellikle okul çevrelerinde güvenlik sorunu yaratan, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan 184 hurda aracı, Menemen’de kurduğu Hurda Araç Merkezi’nde topladı. Merkeze getirilen araçlar 6 ay süreyle kalıyor. Bu süre içerisinde araç sahipleri İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne başvuru yaparak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nden alacakları bir belge ile araçlarını alabiliyorlar. 6 ayın sonunda çekilmeyen araçlar Emniyet Müdürlüğü ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla Makine Kimya Endüstrisi’ne gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.