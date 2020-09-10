İzmir’in virüsle mücadele raporu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte hastane doluluk oranının yüzde 52.3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi. Vali Köşger, sosyal medya hesabından Kovid-19’la mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, şu notları düştü:

Günde 5 bin test

“Salgınla mücadele için İzmir’de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52.3’dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamakta.”