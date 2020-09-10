10.09.2020 - 00:05 |
İzmir’in virüsle mücadele raporu
İzmir Valisi Köşger, salgınla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi “Hastane doluluk oranı yüzde 52.3, yer ve ilaç sorunu yaşanmıyor” dedi
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte hastane doluluk oranının yüzde 52.3 olduğunu, günlük ortalama 5 bin 100 kişiye test yapıldığını bildirdi. Vali Köşger, sosyal medya hesabından Kovid-19’la mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Kentteki mücadeleyle ilgili rakamları paylaşan Köşger, şu notları düştü:
Günde 5 bin test
“Salgınla mücadele için İzmir’de günlük ortalama 5 bin 100 test, 30 kişilik telefonla arama ekibi 1250 arama, 39 doktor ekibi 400 ev ziyareti yapmakta. 4 bin 598 kişiye evinde tedavi uygulanmakta olup hastane doluluk oranı yüzde 52.3’dir. Yer ve ilaç sorunu yaşanmamakta.”