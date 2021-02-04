İzmir’in yaraları sarılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kente geldi; çalışmaları yerinde inceledi. İzmir 112 Acil Çağrı Merkezi’nde bir araya gelen Çataklı, Vali Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, durum değerlendirme toplantısı yaptı. Çataklı, 66 bin dönüm alanın su altında kaldığını ve 170 trafo arızasının yaşandığını belirtti, “İhbarların yüzde 80’ine yakını karşılandı” dedi. Çalışmaların 2 bin 391 personel ve 451 araçla devam ettiğini ifade eden İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, “Asıl hasar, suların çekilmesiyle birlikte ortaya çıkacak. Hem tarım arazilerinde hem de konut ve işyerlerindeki zararlarla ilgili gerekli ekipler oluşturuldu. Bir kısmı çalışmalara başladı. Hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zarar gören yapılarla ilgili defterdarlığımızla birlikte AFAD’ın koordinesinde konut ve işyerlerindeki zararlarla ilgili çalışmaları sabah hızlı bir şekilde başlatacak. Bir gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.