İzmir’in yeni eğitim hastanesi

İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Sağlık Bakanlığı ile Buca Seyfi Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ortak kullanımını içeren afiliasyon protolü imzaladıklarını açıkladı. Uzman doktorlar ve sagˆlık personellerini yetis¸tirebilmek hedefiyle çalıştıklarını belirten Tunçsiper, “Protokolle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi artık üniversitemizin eğitim ve araştırma hastanesi oldu.

Katkı verenlere teşekkür

Öğretim üyelerimiz burada hem ögrencilerimizi eğitecek hem de hastalarımıza şifa dağıtacak. Bu imkanın sağlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven’e, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven’e ve İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’a teşekkür ederim” diye konuştu.