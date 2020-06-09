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    HaberlerEge Haberleri İzmir’in yeni eğitim hastanesi
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    09.06.2020 - 07:00 |

    İzmir’in yeni eğitim hastanesi

    İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Sağlık Bakanlığı ile Buca Seyfi Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ortak kullanımını içeren afiliasyon protolü imzaladıklarını açıkladı.

    İzmir’in yeni eğitim hastanesi

    İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Sağlık Bakanlığı ile Buca Seyfi Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’nin ortak kullanımını içeren afiliasyon protolü imzaladıklarını açıkladı. Uzman doktorlar ve sagˆlık personellerini yetis¸tirebilmek hedefiyle çalıştıklarını belirten Tunçsiper, “Protokolle Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi artık üniversitemizin eğitim ve araştırma hastanesi oldu.
    Katkı verenlere teşekkür
    Öğretim üyelerimiz burada hem ögrencilerimizi eğitecek hem de hastalarımıza şifa dağıtacak. Bu imkanın sağlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Sağlık Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Muhammet Güven’e, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’a, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven’e ve İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop’a teşekkür ederim” diye konuştu.

    Ortaköy'de kumpircilerin bulunduğu sokakta çökme meydana geldiBeşiktaş Ortaköy'de araç trafiğine kapalı olan kumpircilerin olduğu sokakta çökme meydana geldi. olayda hafif yaralan kadın hastaneye kaldırıldı.
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